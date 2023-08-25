Американские ученые обнаружили следы радиации в панцирях черепах. Благодаря изучению панцирей физики могут определить даты ядерных испытаний или других происшествий, связанных с радиоактивным загрязнением, на территории, где обитало животное.

Так как черепаший панцирь формируется на протяжении длительного периода из слоев кератина, то в каждом из слоев есть различные примеси. Кератиновые слои несколько напоминают кольца деревьев, позволяющие специалистам определять датировку периода по возрасту черепахи.

В издании PNAS Nexus ученые опубликовали свою работу, в которой говорится, что эксперименты по определению в слоях кератина черепашьих панцирей датировки радиоактивных веществ совпало с датами ядерных испытания и радиоактивного загрязнения в той местности, где обитали исследуемые черепахи.

Авторы исследования заявили, что данный метод определения радиоактивных вещество можно применять во время исследования рогов, перьев и других плотных структур животных. Причем образцы для исследования могут быть взяты даже у живых существ, без угрозы их жизни.