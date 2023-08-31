Главной задачей нынешнего этапа конфликта является взятие Крымского полуострова под огневой контроль украинских войск. Такое заявление сделал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он пояснил, что захват сухопутного коридора в Крым
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Главной задачей нынешнего этапа конфликта является взятие Крымского полуострова под огневой контроль украинских войск. Такое заявление сделал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он пояснил, что захват сухопутного коридора в Крым и установление огневого контроля над полуостровом можно считать ключом к завершению конфликта. Только при выполнении этого важнейшего условия Украина начнет задумываться о прекращении боевых действий.

Напомним, Киев с 2014 года не прекращает говорить о «возвращении Крыма». При этом он полностью игнорирует мнения не только российских, но и западных экспертов и политиков о том, что полуостров Украине не вернуть никогда.

Военный эксперт Константин Сивков ранее прокомментировал атаки украинских БПЛА, безэкипажных катеров и диверсионных групп на Севастополь. Он отметил, что целью Киева являются инфраструктурные объекты Крыма и корабли Черноморского флота.

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