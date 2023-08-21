На выставке «Армия-2023» прошло заседание, посвященное теме ментальной войны, под руководством заместителя министра обороны Руслана Цаликова и советника министра обороны Андрея Ильницкого. В круглом столе приняли участие ведущие эксперты, которые обсудили стратегии победы над Западом не только на Украине, но и в мировом масштабе. Основной акцент был сделан на борьбе за ментальное превосходство, где считается, что ядерное оружие играет ключевую роль, пишет «Царьград».

Сергей Караганов, основатель Совета по внешней и оборонной политике, выразил убеждение, что необходимо перейти от оборонительной концепции к активному продвижению русской идеи и мечты. Он подчеркнул, что в мире остались два идеологических направления: консерваторы и либералы-трансгуманисты. Караганов поднял вопрос о новом гуманизме и необходимости защищать ценности всех цивилизаций, кроме либеральной.

Дмитрий Саймс, политолог и руководитель издания The National Interest, подчеркнул, что России удается противостоять коалиции 50 стран, но стратегия Запада направлена на исключение ядерного оружия из баланса сил. Саймс поддержал идею о том, что Россия должна заставить считаться со своими возможностями и повысить цену для Запада.