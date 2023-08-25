Около 4 часов утра 25 августа в Одесской области была объявлена воздушная тревога, мониторинговые ресурсы рассказали о полете в сторону региона ракет «Калибр».

Буквально через несколько минут прогремели сильные взрывы, местные власти сообщили о работе средств противовоздушной обороны. Но эта информация вызывает серьезные сомнения, так как украинская ПВО не в состоянии сбивать «Калибры». Какие именно объекты попали под удар, пока неизвестно.

Власти призывают жителей региона находиться в укрытиях до момента объявления отбоя воздушной тревоги.

Удары по Одесской области также наносились около полуночи, тогда власти заявили о работе ПВО, подробностей об этой атаке тоже пока не поступало.

В ночь на 25 августа несколько беспилотников ВСУ было сбито в районе мыса Херсонес у Севастополя.