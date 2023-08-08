В Одессе и области планируется открыть пляжи уже к наступающим выходным. Эту информацию публикуют украинские новостные Telegram-каналы, ссылаясь на Одесскую военную администрацию. Согласно сообщению, состояние воды в Черном море стабилизировалось
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В Одессе и области планируется открыть пляжи уже к наступающим выходным. Эту информацию публикуют украинские новостные Telegram-каналы, ссылаясь на Одесскую военную администрацию.

Согласно сообщению, состояние воды в Черном море стабилизировалось и полностью соответствует установленным санитарным нормам. В связи с этим до 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская районные государственные администрации должны провести подготовку пляжей к посещению людей.

На пляжах будут установлены защитные сетки, предотвращающие попадание мин, а также будут работать наблюдательно-спасательные посты, размещены буи и системы громкого вещания. Кроме того, вблизи пляжей будут обустроены надежные укрытия.

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