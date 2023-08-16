В Новой Москве было обнаружено тело 16-летнего подростка, который умер вскоре после принятия горячей ванны. Отмечается, что во время водных процедур юноша курил электронную сигарету.

Вечером 16-летний парень решил принять ванну, после чего он почувствовал недомогание и тошноту. По словам его тети, мальчик поставил таз возле кровати и лег спать. Утром, около шести утра, женщина собиралась на работу и подошла к племяннику. Мальчик спал, было слышно его дыхание. Поэтому тетя, не подозревая ничего плохого, пошла на работу.

Около 12 дня женщине позвонила ее дочка, проживающая с ними в квартире, и сказала, что не может разбудить своего брата. Женщина вызвала скорую, но прибывшие на место медики лишь констатировали смерть подростка.

Отмечается, что мальчик злоупотреблял электронными сигаретами. В минувшем году он даже был поставлен на учет в детскую комнату полиции за использование вейпа в общественном месте. Точная причина смерти юноши не известна. Ее установят судмедэксперты.