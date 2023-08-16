В Новой Москве было обнаружено тело 16-летнего подростка, который умер вскоре после принятия горячей ванны. Отмечается, что во время водных процедур юноша курил электронную сигарету. Вечером 16-летний парень решил принять
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Новой Москве было обнаружено тело 16-летнего подростка, который умер вскоре после принятия горячей ванны. Отмечается, что во время водных процедур юноша курил электронную сигарету.

Вечером 16-летний парень решил принять ванну, после чего он почувствовал недомогание и тошноту. По словам его тети, мальчик поставил таз возле кровати и лег спать. Утром, около шести утра, женщина собиралась на работу и подошла к племяннику. Мальчик спал, было слышно его дыхание. Поэтому тетя, не подозревая ничего плохого, пошла на работу.

Около 12 дня женщине позвонила ее дочка, проживающая с ними в квартире, и сказала, что не может разбудить своего брата. Женщина вызвала скорую, но прибывшие на место медики лишь констатировали смерть подростка.

Отмечается, что мальчик злоупотреблял электронными сигаретами. В минувшем году он даже был поставлен на учет в детскую комнату полиции за использование вейпа в общественном месте. Точная причина смерти юноши не известна. Ее установят судмедэксперты.

Вам может понравиться
Издание «Известия» опубликовало видеозапись уничтожения украинского танка барражирующим боеприпасом «Ланцет». На кадрах, сделанных с разведывательного БПЛА, видно, что он обнаружил вражескую боевую машину и навел на нее дрон-камикадзе. «Ланцет» точно

Появилось видео уничтожения украинского танка с помощью дрона «Ланцет»

Издание «Известия» опубликовало видеозапись уничтожения украинского танка барражирующим боеприпасом «Ланцет». На кадрах, сделанных с разведывательного БПЛА, видно, что он обнаружил вражескую боевую машину и навел на нее дрон-камикадзе. «Ланцет» точно
Коллективный Запад уже понял, что контрнаступление ВСУ провалилось и диктовать условия России на гипотетических переговорах не получится. Поэтому он сразу приступил к подготовке новой контратакующей операции ВСУ, которая может начаться

WSJ: Запад начал подготовку наступлению ВСУ весной 2024 года

Коллективный Запад уже понял, что контрнаступление ВСУ провалилось и диктовать условия России на гипотетических переговорах не получится. Поэтому он сразу приступил к подготовке новой контратакующей операции ВСУ, которая может начаться
Голливудская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль в нашумевшем фэнтезийном комедийном фильме «Барби», заработала примерно 50 миллионов долларов в результате рекордных кассовых сборов во всем мире. По информации издания Variety,

Марго Робби заработала 50 миллионов долларов за главную роль в комедии «Барби»

Голливудская актриса Марго Робби, сыгравшая главную роль в нашумевшем фэнтезийном комедийном фильме «Барби», заработала примерно 50 миллионов долларов в результате рекордных кассовых сборов во всем мире. По информации издания Variety,