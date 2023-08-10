Обвиняемому в изнасиловании 14-летней девочки 42-летнему мужчине Доволенский районный суд Новосибирской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным, житель Доволенского района надругался над несовершеннолетней дочерью своей сожительницы, после чего 14-летняя девочка забеременела. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Судебное заседание прошло в закрытом формате, а представители обвинения ходатайствовали об аресте подозреваемого. Как сообщает пресс-служба судов Новосибирской области, суд принял во внимание характер и тяжесть инкриминируемого обвиняемому преступления, информации о его личности и вынес постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на срок 58 суток.

Ранее в городе Каменск-Уральский в Свердловской области было обнаружено тело 16-летней девушки, которая незадолго до своей смерти оставила странное сообщение в своем Телеграм-канале. Девушка попросила не убивать и насиловать ее, поскольку ей нужно будет возвращаться ночью домой в одиночестве.