Сотрудники Росгвардии пресекли попытку запуска беспилотного летательного аппарата в Новгородской области. Трое мужчин, пытавшихся поднять в небо квадрокоптер в окрестностях поселка Крестцы, были задержаны и доставлены в отделение полиции. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступила информацию о трех подозрительных мужчинах, которые пытались запустить квадрокоптер возле спортивно-оздоровительного комплекса. На место правонарушения прибыл наряд для задержания мужчин.

По словам мужчин, они хотели снять территорию спортивно-оздоровительного комплекса для создания видеоролика с последующей публикацией в Сети. Однако мероприятие не было согласовано с администрацией Крестецкого района, поэтому сотрудники Росгвардии передали троих мужчин сотрудникам правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств происшествия.