Одним из сбитых дронов ВСУ, летевших в ночь на 23 августа к Москве, оказался уже известный беспилотный летательный аппарат «Бобёр». Его в Можайском районе Подмосковья перехватила система противовоздушной обороны, сообщил
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Одним из сбитых дронов ВСУ, летевших в ночь на 23 августа к Москве, оказался уже известный беспилотный летательный аппарат «Бобёр». Его в Можайском районе Подмосковья перехватила система противовоздушной обороны, сообщил портал Ura.ru.

Речь идет о дроне украинского производства, который способен разгоняться до скорости в 120-150 км/ч и преодолевать расстояние до 1000 километров. Беспилотник также может нести несколько килограммов взрывчатки, что превращает его в достаточно опасный барражирующий боеприпас.

В ночь на 23 августа было сбито два дрона в Подмосковье – в Можайском и Химкинском районах. Кроме того, по одному из беспилотников отработала система РЭБ, из-за чего он врезался в одну из недостроенных башен комплекса Москва-сити. На ней пострадало остекление, а в пятиэтажках напротив делового центра вылетели окна из-за взрывной волны.

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