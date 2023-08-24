Одним из сбитых дронов ВСУ, летевших в ночь на 23 августа к Москве, оказался уже известный беспилотный летательный аппарат «Бобёр». Его в Можайском районе Подмосковья перехватила система противовоздушной обороны, сообщил портал Ura.ru.

Речь идет о дроне украинского производства, который способен разгоняться до скорости в 120-150 км/ч и преодолевать расстояние до 1000 километров. Беспилотник также может нести несколько килограммов взрывчатки, что превращает его в достаточно опасный барражирующий боеприпас.

В ночь на 23 августа было сбито два дрона в Подмосковье – в Можайском и Химкинском районах. Кроме того, по одному из беспилотников отработала система РЭБ, из-за чего он врезался в одну из недостроенных башен комплекса Москва-сити. На ней пострадало остекление, а в пятиэтажках напротив делового центра вылетели окна из-за взрывной волны.