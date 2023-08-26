Гюнтер Фелингер, который возглавляет Европейский комитет по развитию Североатлантического альянса, посягнул на территориальную целостность Бразилии. В социальных сетях он написал, что из-за поддержки России государство должно быть разделено на 5 новых стран.

Фелингер заявил, что Бразилия выступает в поддержку РФ, поэтому ее нужно «демонтировать». Это позволит «освободить народ страны», а также создать пять государств, каждое из которых получит возможность войти в состав НАТО.

Также Фелингер считает необходимым раздел Бразилии, если она “присоединится к враждебной оси” и будет высказываться в поддержку Ирана и Китая.

Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее сообщил, что поддерживает идею о создании единой валюты для его страны, России, Ирана, Китая и Индии, которые входят в БРИКС.