Киев в последнюю неделю непрерывно жалуется на сложную ситуацию под Купянском. Российские ВС не только уверенно продвигаются к городу, но и используют для этой цели стандартную тактику ВС США. Они
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Киев в последнюю неделю непрерывно жалуется на сложную ситуацию под Купянском. Российские ВС не только уверенно продвигаются к городу, но и используют для этой цели стандартную тактику ВС США.

Они не идут на лобовое столкновение с противником, а громят его позиции издалека, активно используя артиллерию и вынуждая ВСУ самостоятельно оставлять опорные пункты. После этого российские ВС спокойно берут их под контроль и начинают дистанционно атаковать следующие укрепрайоны противника уже ближе к городу.

Украинский канал «Военная аналитика» сообщает о боях под Синьковкой. Этот населенный пункт располагается всего в шести километрах от Купянска и фактически открывает дорогу к городу. Российские ВС активно применяют артиллерию и авиацию и, по словам киевских экспертов, совершенно не испытывают дефицита ни снарядов, ни планирующих бомб УПАБ-1500, используемых для ударов.

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