После скандала с художественным руководителем Олегом Киньзягуловым, в драматическом театре в Набережных Челнах было принято решение об увольнении нескольких актеров. Согласно информации Chelny-biz.ru, контракты сразу трех народным артистам Республики Татарстан
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После скандала с художественным руководителем Олегом Киньзягуловым, в драматическом театре в Набережных Челнах было принято решение об увольнении нескольких актеров. Согласно информации Chelny-biz.ru, контракты сразу трех народным артистам Республики Татарстан не были продлены.

Из состава театра ушли Инсаф Фахрутдинов и Гулуса Гайнетдинова. Также планируется скорое увольнение Булата Саляхова.

Конфликт между актерами и художественным руководителем возник из-за того, что актерам было предложено столкнуться с сложным выбором – покинуть сцену или продолжать работать за половину ставки, которая составляет около 10 тысяч рублей.

Худрук предоставлял молодым актерам лучшие роли, утверждая, что такие меры необходимы для развития театра и омоложения коллектива.

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