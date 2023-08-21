За минувшие сутки из Москвы-реки выловили два трупа подростков. Оба тела были обнаружены неподалеку от коллектора на Москворецкой набережной. Предполагается, что подростки являлись диггерами, которые отправились на экскурсию в подземную
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За минувшие сутки из Москвы-реки выловили два трупа подростков. Оба тела были обнаружены неподалеку от коллектора на Москворецкой набережной. Предполагается, что подростки являлись диггерами, которые отправились на экскурсию в подземную реку Неглинку.

Отмечается, что спасатели достали из воды труп 15-летней девочки, а затем тело 17-летнего юноши. По предварительным данным, подростки состояли в группе экскурсантов, отправившихся в коллектор. Обстоятельства гибели подростков сейчас выясняются правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что после экскурсии в Неглинку 20 августа не вернулся 47-летний мужчина, являющийся сотрудником одной из столичных компаний и его родственники – двое подростков. Предположительно, что спасатели обнаружили тела пропавших подростков. По предварительным данным, коллектор Неглинки мог быть затоплен в результате сильного ливня. В воскресенье, 20 августа, в Москве были сильные проливные дожди, поэтому вполне вероятно, что коллекторы могли полностью заполниться водой.

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