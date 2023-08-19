До 22 августа продлится бета тест игры Mortal Kombat 1. При этом возможность попробовать поиграть предусмотрена не для всех – доступ открыт только для геймеров, сделавших предзаказ на премиум-версию для Xbox Series и PS5.

Доступные для бета-теста персонажи – это Саб Зиро и Китана, Кенши и Лю Канг, Ли Мэй и Джонни Кейдж. Кроме того, разработчик открыл доступ к камео-бойцам Джаксе, Соне, Кано и Фросту.

19 сентября планируется выход релиза игры Mortal Kombat 1 сразу для четырех платформ – PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series и компьютеров. Пока же предоставляется возможность сразиться с компьютером в традиционных башнях либо воспользоваться мультиплеером и попробовать свои силы в боях с другими геймерами.