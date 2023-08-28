Директор антикризисного центра в Литве Вилмантас Виткаускас заявил, что правоохранительными органами Литвы ведется расследование факта вывоза отцом несовершеннолетнего ребенка на территорию Российской Федерации без согласия матери. Виткаускас в эфире национального радио LRT заявил, что сейчас ведется предварительное следствие. «Пытаемся выяснить позицию российской стороны», – заявил он.

Виткаускас выразил надежду, что ребенок будет возвращен матери. А если этого не произойдет, то, по его словам, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции и социальной защиты должны будут приступить к выполнению предусмотренных процедур.

Ранее сообщалось, что 27-летняя жительница Кретингского района сообщила, что биологический отец ребенка не вернул дочь матери. Отмечается, что мужчина вместе с малолетним ребенком пересек пограничную реку Русне и высадился в Калининградской области. Мужчина с дочерью был задержан пограничной службой на территории РФ.