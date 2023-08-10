В Купянском районе Харьковской области местные власти объявили обязательную эвакуацию из-за наступательных действий со стороны российской армии. Такая информация появилась в украинском издании «Страна.ua». Глава украинской военно-гражданской администрации Купянского района
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Купянском районе Харьковской области местные власти объявили обязательную эвакуацию из-за наступательных действий со стороны российской армии. Такая информация появилась в украинском издании «Страна.ua».

Глава украинской военно-гражданской администрации Купянского района в Харьковской области Андрей Канашевич подписал соответствующее распоряжение. В документе упоминается 37 населенных пунктов, которые следует покинуть местному населению.

По словам Канашевича, жители Купянского района должны принять самостоятельное взвешенное решение по поводу выезда в безопасные места. По его словам, поблизости населенных пунктов, приближенных к линии фронта, регулярно ведется артиллерийский огонь, и возникают лесные пожары.

Некоторые инсайдеры сообщили, что ВСУ решили перенести штаб группировки, находящийся в районе населенного пункта Купянск, в западные регионы страны. Также украинское командование приняло решение вывести из этого направления спецподразделения ВСУ. Восточные участки на данный момент контролируют механизированные бригады.

Вам может понравиться
Власти Соединенных Штатов Америки не получали от Нигера официального уведомления с требованием вывести военный контингент, поэтому вопрос о возвращении американских военных на родину из африканской страны рассматривается. Об этом во

Пентагон: Вашингтон не рассматривает возможность вывода своего военного контингента из Нигера

Власти Соединенных Штатов Америки не получали от Нигера официального уведомления с требованием вывести военный контингент, поэтому вопрос о возвращении американских военных на родину из африканской страны рассматривается. Об этом во
Мятежные военные в Нигере осознают, что страна может утратить суверенитет, если на её территории окажутся бойцы ЧВК “Вагнер”. Об этом заявила исполняющая обязанности государственного секретаря США Виктория Нуланд после встречи

Нуланд рассказала о рисках приглашения ЧВК “Вагнер” в Нигер

Мятежные военные в Нигере осознают, что страна может утратить суверенитет, если на её территории окажутся бойцы ЧВК “Вагнер”. Об этом заявила исполняющая обязанности государственного секретаря США Виктория Нуланд после встречи
В ночь на 8 августа 2008 года после массированного артиллерийского обстрела южноосетинской столицы Цхинвала и мест дислокации российских миротворцев Грузия начала военную операцию по насильственному присоединению Южной Осетии под названием

Царьград: русская армия победила вопреки прогнозам НАТО

В ночь на 8 августа 2008 года после массированного артиллерийского обстрела южноосетинской столицы Цхинвала и мест дислокации российских миротворцев Грузия начала военную операцию по насильственному присоединению Южной Осетии под названием