В Купянском районе Харьковской области местные власти объявили обязательную эвакуацию из-за наступательных действий со стороны российской армии. Такая информация появилась в украинском издании «Страна.ua».

Глава украинской военно-гражданской администрации Купянского района в Харьковской области Андрей Канашевич подписал соответствующее распоряжение. В документе упоминается 37 населенных пунктов, которые следует покинуть местному населению.

По словам Канашевича, жители Купянского района должны принять самостоятельное взвешенное решение по поводу выезда в безопасные места. По его словам, поблизости населенных пунктов, приближенных к линии фронта, регулярно ведется артиллерийский огонь, и возникают лесные пожары.

Некоторые инсайдеры сообщили, что ВСУ решили перенести штаб группировки, находящийся в районе населенного пункта Купянск, в западные регионы страны. Также украинское командование приняло решение вывести из этого направления спецподразделения ВСУ. Восточные участки на данный момент контролируют механизированные бригады.