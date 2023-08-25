В парламенте Крыма прокомментировали «сухопутную операцию по захвату полуострова», которую ранее анонсировал руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов.

Зампред комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал подобные заявления киевского режима «бравадой и информационными вбросами». Он заявил, что Киев, посягающий на Крым, ожидает печальная участь, а «наземная операция» окажется для ВСУ подземной.

Шонус также добавил, что ему жаль боевиков ВСУ, которых отправляют на смерть, чтобы хоть чем-то похвастать перед западными кураторами. Он призвал не обращать на подобные заявления Буданова никакого внимания, так как они делаются только для внутреннего рынка и стран НАТО.