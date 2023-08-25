В парламенте Крыма прокомментировали «сухопутную операцию по захвату полуострова», которую ранее анонсировал руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов. Зампред комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал подобные заявления
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В парламенте Крыма прокомментировали «сухопутную операцию по захвату полуострова», которую ранее анонсировал руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов.

Зампред комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал подобные заявления киевского режима «бравадой и информационными вбросами». Он заявил, что Киев, посягающий на Крым, ожидает печальная участь, а «наземная операция» окажется для ВСУ подземной.

Шонус также добавил, что ему жаль боевиков ВСУ, которых отправляют на смерть, чтобы хоть чем-то похвастать перед западными кураторами. Он призвал не обращать на подобные заявления Буданова никакого внимания, так как они делаются только для внутреннего рынка и стран НАТО.

Вам может понравиться
В Сети появляются видеозаписи взрыва в деловом центре Москва-сити в ночь на 23 августа. Сильный хлопок местные жители слышали около трех часов ночи. Запись опубликовал тг-канал Baza. На кадрах слышен

Момент взрыва у башен Москва-Сити попал на видео

В Сети появляются видеозаписи взрыва в деловом центре Москва-сити в ночь на 23 августа. Сильный хлопок местные жители слышали около трех часов ночи. Запись опубликовал тг-канал Baza. На кадрах слышен
Группа ученых из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) Tinkoff Research разработали новый алгоритм обучения роботов под названием SAC-RND. Об этом в своем материале сообщает «Газета.ru». Скорость обучения роботов при использовании

Российские ученые разработали новый алгоритм обучения роботов

Группа ученых из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) Tinkoff Research разработали новый алгоритм обучения роботов под названием SAC-RND. Об этом в своем материале сообщает «Газета.ru». Скорость обучения роботов при использовании
Три человека погибли из-за удара украинского беспилотника по санаторию в населенном пункте Лавы в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он пояснил, что в момент сброса самодельного

В Белгородской области три человека погибли при обстреле санатория со стороны ВСУ

Три человека погибли из-за удара украинского беспилотника по санаторию в населенном пункте Лавы в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он пояснил, что в момент сброса самодельного