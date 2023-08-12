На территории Украины объявлена воздушная тревога. Поступила информация, что прилет ракет пришелся на объекты, расположенные в Кривом Роге. Ряд Телеграм-каналов сообщил информацию, что прилет был по военному объекту в городе Кривой Рог. По информации местных властей, жертв среди населения нет.

По имеющейся информации, российскими силами был осуществлен высокоточный удар по центру военного объекта, находящегося в городе. Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал граждан, что любая съемка и публикация в Интернете пораженного объекта запрещена.

Однако экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник считает, что запрет на съемку введен не для безопасности населения, а для сохранения режима президента Зеленского, который в очередном своем видеообращении будет заявлять, что все ракеты ВС России были сбиты средствами ПВО.

Но все же, снимки «секретного объекта» в Кривом Роге попали в Сеть. На них можно увидеть столбы черного дыма.