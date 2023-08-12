На территории Украины объявлена воздушная тревога. Поступила информация, что прилет ракет пришелся на объекты, расположенные в Кривом Роге. Ряд Телеграм-каналов сообщил информацию, что прилет был по военному объекту в городе
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На территории Украины объявлена воздушная тревога. Поступила информация, что прилет ракет пришелся на объекты, расположенные в Кривом Роге. Ряд Телеграм-каналов сообщил информацию, что прилет был по военному объекту в городе Кривой Рог. По информации местных властей, жертв среди населения нет.

По имеющейся информации, российскими силами был осуществлен высокоточный удар по центру военного объекта, находящегося в городе. Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал граждан, что любая съемка и публикация в Интернете пораженного объекта запрещена.

Однако экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник считает, что запрет на съемку введен не для безопасности населения, а для сохранения режима президента Зеленского, который в очередном своем видеообращении будет заявлять, что все ракеты ВС России были сбиты средствами ПВО.

Но все же, снимки «секретного объекта» в Кривом Роге попали в Сеть. На них можно увидеть столбы черного дыма.

Вам может понравиться
Украине не удастся защитить системой ПВО весь фронт, так как для этого необходимо просто огромное количество зенитно-ракетных комплексов. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал порталу Lenta.ru, что хотя в распоряжении Киева

Капитан Дандыкин заявил о невозможности надежной защиты Украины западными средствам ПВО

Украине не удастся защитить системой ПВО весь фронт, так как для этого необходимо просто огромное количество зенитно-ракетных комплексов. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал порталу Lenta.ru, что хотя в распоряжении Киева
“Некое перемирие” – лучший вариант развития непростой ситуации на Украине. Ни Киев, ни его западные союзники не могут одолеть Россию на поле боя. Но с другой стороны и Москва вряд

Вучич: Запад не может победить Россию на Украине

“Некое перемирие” – лучший вариант развития непростой ситуации на Украине. Ни Киев, ни его западные союзники не могут одолеть Россию на поле боя. Но с другой стороны и Москва вряд
Туристы из Новосибирска, путешествующие по Алтаю на «Волге», были остановлены и. о. главы Чемальского района А. Елековым. Чиновник решил остановить путешественников из-за нарушения ПДД – две девушки ехали не в

Жительницы Новосибирска ездили по Алтаю, сидя на окнах автомобиля

Туристы из Новосибирска, путешествующие по Алтаю на «Волге», были остановлены и. о. главы Чемальского района А. Елековым. Чиновник решил остановить путешественников из-за нарушения ПДД – две девушки ехали не в