Специалисты Папского университета Хаверианы в Колумбии смогли описать неизвестный ранее вид кошек, которые могли исчезнуть с лица Земли прежде, чем человек узнал об их существовании. На данный момент ученые идентифицировали 11 видов кошачьих, обитающих в Латинской Америке. Восемь из них специалисты объединили в линию оцелота: длиннохвостая кошка, чилийская кошка или кодкод, андская кошка, кошка Жоффруа, пампасская кошка или колоколо), онцилла, оцелот и южная тигрина.

Во время своего исследования ученые смогли обнаружить еще один вид. Шкура животного находится в запасниках колумбийского музея. Она была обнаружена еще в 1989 году на вулкане Галеранс, расположенном на юге Колумбии.

Ранее полагалось, что шкура принадлежала одному из известных видов кошачьих. Однако специалисты после более тщательного осмотра окраса шкуры выяснили, что это животное является отдельным представителем известных ранее видов.

После проведения молекулярного анализа ученые определили, что шкура принадлежала животному отдельного вида. Специалисты дали ему название – Leopardus narinensis (кошка Нариньо).