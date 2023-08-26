ВМС Китая испытывают рельсотрон или пушку Гаусса – орудие, которое теоретически должно запускать специально предназначенные снаряды на огромное расстояние и с высокой точностью посредством электромагнитного привода. Ученые, которые следят за
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВМС Китая испытывают рельсотрон или пушку Гаусса – орудие, которое теоретически должно запускать специально предназначенные снаряды на огромное расстояние и с высокой точностью посредством электромагнитного привода.

Ученые, которые следят за ходом испытаний, заявляют о запуске 124-килограммового снаряда. До сих пор никто не использовал столь тяжелые боеприпасы в ходе исследований рельсотрона.

Китайским военным удалось сделать это, причем снаряд всего за 0,05 секунды разогнался до скорости в 700 километров в час.

“Пушки могут совершить революцию в ведении войн, позволяя наносить более быстрые, точные и разрушительные удары по вражеским объектам”, — рассказал профессор Инженерного университет ВМС НОАК Гуань Сяоцунь.

Отмечается также, что с такой скоростью и весом снаряд может пролететь всего несколько километров, но его разрушительная сила будет огромной.

Напомним, в 2022 году Соединенные Штаты закрыли свой проект рельсотрона, так как после нескольких неудачных испытаний признали бесперспективность дальнейших экспериментов.

Вам может понравиться
Жена барабанщика и сооснователя рок-группы Mötley Crüe на концерте коллектива в Эль Пасо, расположенном в американском штате Техас, оголила грудь перед многотысячной толпой зрителей. Об этом в своем материале сообщает

Супруга барабанщика группы Mötley Crüe Бриттани Ферлан оголила грудь на концерте в Эль Пасо

Жена барабанщика и сооснователя рок-группы Mötley Crüe на концерте коллектива в Эль Пасо, расположенном в американском штате Техас, оголила грудь перед многотысячной толпой зрителей. Об этом в своем материале сообщает
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе частной военной компании «Вагнер» после гибели ее основателя и руководителя российского бизнесмена Евгения Пригожина. По его словам, такой

Песков ответил на вопрос о судьбе ЧВК «Вагнер» после гибели Пригожина и Уткина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе частной военной компании «Вагнер» после гибели ее основателя и руководителя российского бизнесмена Евгения Пригожина. По его словам, такой
На предприятиях группы компаний «Метинвест», которой управляет украинский олигарх Ринат Ахметов началось производство ложных мишеней для российских дронов-камикадзе «Ланцет». Речь идет о макетах боевой техники, которые должны отвлекать внимание «Ланцетов»

На Украине запустили производство макетов военной техники ВСУ, чтобы сбить с толку ВС России

На предприятиях группы компаний «Метинвест», которой управляет украинский олигарх Ринат Ахметов началось производство ложных мишеней для российских дронов-камикадзе «Ланцет». Речь идет о макетах боевой техники, которые должны отвлекать внимание «Ланцетов»