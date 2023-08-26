ВМС Китая испытывают рельсотрон или пушку Гаусса – орудие, которое теоретически должно запускать специально предназначенные снаряды на огромное расстояние и с высокой точностью посредством электромагнитного привода.

Ученые, которые следят за ходом испытаний, заявляют о запуске 124-килограммового снаряда. До сих пор никто не использовал столь тяжелые боеприпасы в ходе исследований рельсотрона.

Китайским военным удалось сделать это, причем снаряд всего за 0,05 секунды разогнался до скорости в 700 километров в час.

“Пушки могут совершить революцию в ведении войн, позволяя наносить более быстрые, точные и разрушительные удары по вражеским объектам”, — рассказал профессор Инженерного университет ВМС НОАК Гуань Сяоцунь.

Отмечается также, что с такой скоростью и весом снаряд может пролететь всего несколько километров, но его разрушительная сила будет огромной.

Напомним, в 2022 году Соединенные Штаты закрыли свой проект рельсотрона, так как после нескольких неудачных испытаний признали бесперспективность дальнейших экспериментов.