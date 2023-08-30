Российские ракеты атаковали украинскую столицу, мэр Киева Виталий Кличко пишет о взрывах в городе. Областная военная администрация заявляет о работе ПВО. Стоит отметить, что так украинские власти сейчас описывают любой
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Российские ракеты атаковали украинскую столицу, мэр Киева Виталий Кличко пишет о взрывах в городе.

Областная военная администрация заявляет о работе ПВО. Стоит отметить, что так украинские власти сейчас описывают любой взрыв, но далеко не все ракеты перехватываются противовоздушной обороной.

Жители Киева в местных пабликах также пишут о мощных взрывах, в некоторых домах вылетели окна от взрывной волны.

Также сообщается о сильном пожаре, но подробной информации пока нет, власти Украины запрещают выкладывать в Сеть информацию о прилетах, угрожая уголовными делами и большими тюремными сроками.

Ранее взрывы гремели также в Одессе, Черкасской и Днепропетровской областях.

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