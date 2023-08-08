В Киеве на левом берегу Днепра вечером в понедельник, 7 августа, прогремел мощный взрыв. Украинские СМИ написали, что его причина неизвестна, местные власти ситуацию никак не прокомментировали.

Воздушная тревога в украинской столице не объявлялась, информации о ракетных ударах тоже не было, сообщает ТАСС.

Тг-канал «Военная хроника» написал, что взрыв предположительно прогремел на территории одной из бывших частей противовоздушной обороны Киева. Другой информации пока нет.

В ночь на 7 августа сильные взрывы звучали в Синельниковском районе Днепропетровской области. Украинские власти не озвучивали информацию о каких-либо атаках, но сообщили, что пострадавших и погибших в результате взрыва нет.