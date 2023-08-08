В Киеве на левом берегу Днепра вечером в понедельник, 7 августа, прогремел мощный взрыв. Украинские СМИ написали, что его причина неизвестна, местные власти ситуацию никак не прокомментировали. Воздушная тревога в
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Киеве на левом берегу Днепра вечером в понедельник, 7 августа, прогремел мощный взрыв. Украинские СМИ написали, что его причина неизвестна, местные власти ситуацию никак не прокомментировали.

Воздушная тревога в украинской столице не объявлялась, информации о ракетных ударах тоже не было, сообщает ТАСС.

Тг-канал «Военная хроника» написал, что взрыв предположительно прогремел на территории одной из бывших частей противовоздушной обороны Киева. Другой информации пока нет.

В ночь на 7 августа сильные взрывы звучали в Синельниковском районе Днепропетровской области. Украинские власти не озвучивали информацию о каких-либо атаках, но сообщили, что пострадавших и погибших в результате взрыва нет.

Вам может понравиться
Украинские боевики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты в попытке атаковать объекты, расположенные в Москве и области. Так жители подмосковного Чехова засняли на видео пролет украинского дрона самолетного типа в районе

Жители Подмосковья сняли на видео пытавшийся прорваться в столицу беспилотник ВС Украины

Украинские боевики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты в попытке атаковать объекты, расположенные в Москве и области. Так жители подмосковного Чехова засняли на видео пролет украинского дрона самолетного типа в районе
6 августа в Хиросиме прошла очередная траурная церемония, приуроченная к годовщине атомной бомбардировки США. При этом главного виновника гибели сотен тысяч людей в уничтоженных японских городах никто так и не

В Хиросиме забыли, кто сбросил атомные бомбы на японцев, но заявили о российской угрозе

6 августа в Хиросиме прошла очередная траурная церемония, приуроченная к годовщине атомной бомбардировки США. При этом главного виновника гибели сотен тысяч людей в уничтоженных японских городах никто так и не
Издание News.ru составило список звезд, конфликтующих друг с другом. На протяжении многих лет предпочитают избегать общения бывшие подруги Ксения Собчак и Тина Канделаки. В середине 2000-х телеведущие появлялись вместе на

Составлен список звезд, враждующих между собой

Издание News.ru составило список звезд, конфликтующих друг с другом. На протяжении многих лет предпочитают избегать общения бывшие подруги Ксения Собчак и Тина Канделаки. В середине 2000-х телеведущие появлялись вместе на