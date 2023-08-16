В Киеве прокомментировали высказывание высокопоставленного чиновника НАТО о возможном принятии Украины в альянс в обмен на уступку России некоторых территорий. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал такие разговоры
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В Киеве прокомментировали высказывание высокопоставленного чиновника НАТО о возможном принятии Украины в альянс в обмен на уступку России некоторых территорий. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал такие разговоры “неприемлемыми”. Слова украинского чиновника, которые он написал у себя на странице в одной из социальных сетей, приводит ТАСС.

О возможном варианте принятия Украины в НАТО в обмен на отказ от некоторых территорий в пользу России ранее заявил начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен. Он подчеркнул, что это не официальная позиция, которой придерживается Североатлантический военный блок, однако в альянсе полагают, что такое решение проблемы вступления Украины в НАТО вполне возможно.

Николенко у себя в посте на это отметил, что в руководстве НАТО, возможно, бессознательно играют на руку Москве, формируя нарратив о возможном отказе Киева от территорий, которые там считают украинскими. “Украина, как и НАТО, территориями не торгует”, – добавил представитель украинского МИДа.

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