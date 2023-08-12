Несколько Телеграм-каналов сообщили, что в районе Крымского моста в Керчи вновь были слышны взрывы. Отмечается, что, по всей вероятности, это работа систем ПВО. Местные жители опубликовали в соцсетях кадры, на которых видны столбы густого дыма над Крымским мостом.

По сообщению главы Республики Крым Сергея Аксенова, силами российской противовоздушной обороны была сбита еще одна ракета, запущенная ВСУ в сторону Керченского пролива. «Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!», – написал в своем Телеграм-канале Аксенов.

Прежде Сергей Аксенов сообщал, что в районе Керченского пролива российскими системами противовоздушной обороны было сбито две ракеты, выпущенные ВСУ. Разрушений и пострадавших не было.

Ранее сообщалось, что спецслужбы специально поставили дымовые завесы для дезориентации противника в случае атаки. На данный момент движение по мосту перекрыто в обе стороны.