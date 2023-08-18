Город Йеллоунайф в Канаде окутан плотной красной пеленой из-за обширных лесных пожаров, и это зафиксировано на видеозаписи, которую опубликовал ресурс Manila Bulletin. Видео сняла очевидица событий, которая находилась в городе.

Женщина, снимающая видео, рассказала, что это не фотошоп. Похоже, будто на улице ночь, но на самом деле день.

На кадрах видно улицы города Йеллоунайф, горящие фонари, а все окружающее погрузилось в насыщенный красный оттенок. Это атмосферное явление вызвано смогом, который возник из-за лесных пожаров.

Днем ранее жителям Йеллоунайфа, расположенного на севере Канады, местные власти приказали покинуть город из-за опасного приближения огненной стихии к населенному пункту.