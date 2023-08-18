Город Йеллоунайф в Канаде окутан плотной красной пеленой из-за обширных лесных пожаров, и это зафиксировано на видеозаписи, которую опубликовал ресурс Manila Bulletin. Видео сняла очевидица событий, которая находилась в городе.
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Город Йеллоунайф в Канаде окутан плотной красной пеленой из-за обширных лесных пожаров, и это зафиксировано на видеозаписи, которую опубликовал ресурс Manila Bulletin. Видео сняла очевидица событий, которая находилась в городе.

Женщина, снимающая видео, рассказала, что это не фотошоп. Похоже, будто на улице ночь, но на самом деле день.

На кадрах видно улицы города Йеллоунайф, горящие фонари, а все окружающее погрузилось в насыщенный красный оттенок. Это атмосферное явление вызвано смогом, который возник из-за лесных пожаров.

Днем ранее жителям Йеллоунайфа, расположенного на севере Канады, местные власти приказали покинуть город из-за опасного приближения огненной стихии к населенному пункту.

Вам может понравиться
Сотрудники ФСБ России задержали двух мужчин, которые планировали взорвать станцию связи в закрытом городе Зеленогорске Красноярского края. Соответствующее видео было опубликовано авторами Телеграм-канала Shot. На опубликованных кадрах можно увидеть, как

Опубликованы кадры задержания двух мужчин, планировавших подрыв станций связи

Сотрудники ФСБ России задержали двух мужчин, которые планировали взорвать станцию связи в закрытом городе Зеленогорске Красноярского края. Соответствующее видео было опубликовано авторами Телеграм-канала Shot. На опубликованных кадрах можно увидеть, как
Министерство обороны Российской Федерации представило выставку трофейной техники НАТО, которая была захвачена в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции российскими бойцами, на территории подмосковного парка «Патриот». В

В подмосковном парке «Патриот» представили выставку трофейной техники НАТО из зоны СВО

Министерство обороны Российской Федерации представило выставку трофейной техники НАТО, которая была захвачена в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции российскими бойцами, на территории подмосковного парка «Патриот». В
Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при президенте России, высказал обвинения в провокации в адрес одноногого ветерана специальной военной операции Михаила Таскина, которого избили в Забайкальском крае. Его заявление

Глава СПЧ Фадеев обвинил избитого ветерана спецоперации в Забайкалье Таскина в провокации

Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при президенте России, высказал обвинения в провокации в адрес одноногого ветерана специальной военной операции Михаила Таскина, которого избили в Забайкальском крае. Его заявление