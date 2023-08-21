В селе Должок, что находится в пригороде Каменца-Подольского, начался штурм храма Рождества Богородицы, из которого ежегодно стартует крестный ход в направлении Почаевской лавры. Об этом сообщает Telegram-канал Союза православных журналистов
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В селе Должок, что находится в пригороде Каменца-Подольского, начался штурм храма Рождества Богородицы, из которого ежегодно стартует крестный ход в направлении Почаевской лавры. Об этом сообщает Telegram-канал Союза православных журналистов (СПЖ).

В опубликованных видеоматериалах, распространенных через СПЖ, видно, как местные власти доставили громкоговорители и раздавали бумаги, подготавливаясь к проведению «голосования» относительно изменения статуса храма. Суть этого «голосования» заключается в переходе храма из состава Украинской православной церкви (УПЦ) под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ).

По данным СПЖ, это «собрание» было организовано при активном участии помощницы мэра Каменца-Подольского по имени Алла Чепелюк.

Союз православных журналистов выразил недоумение из-за отсутствия полицейских сил на месте событий и поинтересовался, почему городские власти нарушают приказ областного центра обороны, запрещающий проведение каких-либо массовых мероприятий.

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