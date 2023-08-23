В Измаиле и Рени Одесской области местные жители слышали сильные взрывы, мониторинговые тг-каналы сообщают о прилете в портовую инфраструктуру. В настоящий момент атака беспилотных аппаратов «Герань-2» продолжается, группа барражирующих боеприпасов снова идет к Измаилу.

Воздушная тревога по всей Одесской области объявлена несколько часов назад. Власти призывают жителей оставаться в убежищах либо как минимум соблюдать правило двух стен от окна для обеспечения безопасности.

Рени и Измаил – это порты Украины на Дунае, которые Киев начал активно использовать после выхода России из зерновой сделки. Удары по ним начались после террористического акта ВСУ на Крымском мосту. Кроме того, ракеты и дроны разгромили портовую инфраструктуру в Одессе, Черноморске и Затоке Одесской области.

Также регулярные обстрелы Измаила и Рени – это ответ на “дунайский план” Соединенных Штатов, рассчитанный на вывоз сельхозпродукции с Украины без соглашения с РФ.