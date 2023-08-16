В Рени и Измаиле Одесской области в ночь на 16 августа звучали взрывы. Местные жители говорят о дронах-камикадзе «Герань», которые на Украине называют «мопедами» из-за характерного звука моторов. О вхождении
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В Рени и Измаиле Одесской области в ночь на 16 августа звучали взрывы. Местные жители говорят о дронах-камикадзе «Герань», которые на Украине называют «мопедами» из-за характерного звука моторов.

О вхождении беспилотников в воздушное пространство Одесской области мониторинговые тг-каналы сообщили еще около полуночи. Для удара по югу региона было задействовано как минимум 5 групп барражирующих боеприпасов. ВСУ подняли в небо авиацию для их перехвата.

Информации о целях атак пока нет, но можно предположить, что речь идет о портовой инфраструктуре. Ранее ВС РФ уже атаковали порты в Рени и Измаиле, через которые Киев пытается вывозить сельскохозяйственную продукцию и вполне может доставлять вооружение через Румынию.

ПВО Украины активно работала по дронам вместе с авиацией, но уже сейчас имеются подтверждения прилетов в обоих населенных пунктах.

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