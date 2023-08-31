Издание Pais сообщило, что компания G.O.A Tactical Industries приступила к вербовке граждан с целью отправки для участия в боевых действий на Украине. Отмечается, что наемники пройдут пятидневный курс подготовки, стоимостью
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Издание Pais сообщило, что компания G.O.A Tactical Industries приступила к вербовке граждан с целью отправки для участия в боевых действий на Украине. Отмечается, что наемники пройдут пятидневный курс подготовки, стоимостью в 700 евро.

Отмечается, что пятидневная подготовка рассчитана на людей, имеющих боевой опыт. Обучение проводится инструкторами, которые уже побывали в зоне боевых действий на Украине. В течение пяти дней добровольцы должны быть обучены тактике ведения боевых действий а также использованию дронов.

Добровольцам предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Оплата для бойцов, входящих в состав элитных подразделений будет составлять 3.4 тысячи евро. Отправка на передовую оплачивается в размере 2.8 тысяч евро. А вот работа в тылу оценена в 1.8 тысяч евро.

Как отмечает издание, компания G.O.A Tactical Industries является единственной в Испании, которая предлагает обучение. По словам руководителя Франсиско Гальвано, уже 4 наемника от G.O.A Tactical Industries воюют на Украине.

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