В Иркутске всего за 5,55 миллионов рублей продают внедорожник Hummer H1 производства США. Издание «За рулем» напоминает, что это одна из версий армейского бронеавтомобиля HUMMVee и удивляется подозрительно низкой цене.

Все дело в том, что в России сейчас можно купить американские «Хаммеры», но они обойдутся минимум в 7, а максимум в 35 миллионов рублей.

Речь идет об автомобиле класса «универсал» выпуска 1994 года. Все документы на него есть, предоставляется полный комплект ключей и сервисная книжка, подтверждающая своевременное прохождение профилактического обслуживания.

Пробег составляет 74 тысячи километров, внедорожник оснащен дополнительным оборудованием, таким как герметичные боксы для вещей, светодиодные источники света, шатер-палатка и многое другое. Мощность двигателя составляет 180 л.с., коробка передач – автомат.