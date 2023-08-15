Мощные взрывы прогремели в Хмельницком под утро 15 августа. По всей территории Украины продолжается воздушная тревога, пишут местные медиаресурсы.

Отмечается, что ракеты Х-22 атаковали Западную Украину. Никаких подробностей о пораженных целях пока нет, известно лишь о серии взрывов в Хмельницком. Телеканал ТСН также опубликовал информацию об атаке на Львовскую область.

Ранее также стало известно об ударах ВС РФ по Запорожью, Днепру и Днепропетровской области.

Власти Украины предупреждают жителей о продолжении ракетных атак и призывают не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

14 августа были нанесены удары по Одессе. Также мощный взрыв раздался в Киеве, при этом воздушная тревога объявлена не была. Что именно взорвалось, пока не сообщается.