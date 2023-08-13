Мобилизация в Харькове будет осуществляться военкомами с Западной Украины. Кроме того, в город едут оперативные группы, в задачу которых скорее всего входит ловить «уклонистов» на улицах и в общественных местах,
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Мобилизация в Харькове будет осуществляться военкомами с Западной Украины. Кроме того, в город едут оперативные группы, в задачу которых скорее всего входит ловить «уклонистов» на улицах и в общественных местах, передает РИА Новости.

Источник в силовых структурах ЛНР рассказал журналистам, что харьковские главы Территориальных центров комплектования подозреваются в лояльности к России. Именно она якобы не дает «выполнять план» по мобилизации в украинскую армию. Западные военкомы призваны исправить эту ситуацию.

Как они будут работать, догадаться несложно, тем более, что в Одессе и Николаеве принудительная мобилизация уже проводилась.

Напомним, президент Украины Зеленский призвал уволить всех действующих военкомов и заменить их на вернувшихся с поля боя ветеранов. Проверка ТЦК по всей стране привела к возбуждению 112 уголовных дел. В основном, за коррупцию.

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