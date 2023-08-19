Пенсионерка из Хакасии продала свою корову и на вырученные деньги хотела приобрести инвестиции, которые оказались поддельными. Однако 69-летней женщине удалось сохранить свои деньги, так как кассир в банке заподозрила мошенническую схему, и отказалась переводить средства на указанный счет.

Кассир сообщила в полицию, что пенсионерка пытается перевести деньги мошенникам. В дежурную часть полиции района поступил вызов, что в офисе Сбербанка в поселке Усть-Абакан 69-летняя женщина требует провести банковую операцию по переводу 35 тысяч рублей мошенникам.

Как выяснилось, пенсионерка увидела в Сети рекламу об участии в проекте «Народная программа», которая подразумевала заработок в случае инвестирования в нее. Женщина перешла по ссылке и зарегистрировалась. Через некоторое время с пенсионеркой связались и предложили внести первый взнос в размере 8500 рублей. Однако инвестировав данную сумму, пенсионерка решила вложить еще больше денег в проект. Поэтому она продала свою корову и направилась переводить вырученные деньги в банк на счет мошенников. Но бдительная кассир не позволила ей этого сделать. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.