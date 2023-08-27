Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выступила с предложением продлить время работы детских садов, чтобы родители успевали забирать своих детей из дошкольных учреждений
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Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выступила с предложением продлить время работы детских садов, чтобы родители успевали забирать своих детей из дошкольных учреждений после работы.

По ее словам, график работы многих детских садов полностью совпадает с расписанием крупных компаний. Поэтому большинство родителей просто не в состоянии физически вовремя забрать своего ребенка из дошкольного учреждения.

Буцкая предлагает три варианта решения данной проблемы без ущерба для рабочего дня родителей. Во-первых, можно продлить работу детских садов на один час. Для реализации этой инициативы, по словам депутата, необходимо будет найти дополнительное финансирование, поскольку у воспитателей почасовая оплата труда.

Во-вторых, при больших бизнес-центрах, производствах или фабриках можно открыть собственные детские сады, график работы которых будет скорректирован с рабочими часами сотрудников таких предприятий. Еще одним вариантом решения проблемы, по словам Буцкой, может стать государственная няня, которая могла бы присматривать за детьми в течение нескольких часов.

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