В Госдуме РФ назвали недостоверной информацию о новой волне мобилизации в начале осени. По словам депутата Виктора Соболева, в России постоянно идет набор на контрактную службу в армии. При этом
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В Госдуме РФ назвали недостоверной информацию о новой волне мобилизации в начале осени. По словам депутата Виктора Соболева, в России постоянно идет набор на контрактную службу в армии.

При этом контракт заключается только на добровольных началах, никакой принудительной мобилизации по украинскому образцу в РФ не планируется. Эту информацию разносят по Сети отдельные телеграм-каналы, однако она представляет собой банальный вброс.

Напомним, Киев заявил об очередной волне масштабной мобилизации уже осенью. При этом он планирует вернуть беженцев из стран Евросоюза, но российские эксперты скептически смотрят на подобные высказывания. Бюрократическая система ЕС позволит Украине добиться результатов разве что через несколько лет.

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