Правительство Германии должно отказаться от финансирования военной помощи Украине, так как Россию победить невозможно. Это доказывает контрнаступление ВСУ, за два месяца которого украинская армия не сумела прорвать оборону российских войск,
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Правительство Германии должно отказаться от финансирования военной помощи Украине, так как Россию победить невозможно. Это доказывает контрнаступление ВСУ, за два месяца которого украинская армия не сумела прорвать оборону российских войск, заявил немецкий депутат Евгений Шмидт.

Представитель партии «Альтернатива для Германии» напомнил, что танки «Леопард 2», которые Киев выпрашивал для успешного контрнаступления, сейчас догорают в украинских степях. Отправлять новую технику и вооружение нет никакого смысла, так как и их ожидает та же судьба.

Германия находится в состоянии экономического кризиса, ситуация в стране тяжелая, поэтому следует отказаться от помощи ВСУ.

«Никакой поддержки — ни военной, ни финансовой — коррумпированному украинскому режиму не должно быть», — уверен депутат.

Также он отметил, что правительству стоило бы сосредоточиться на выходе из кризиса. А вот когда экономика снова выйдет в плюс, можно будет подумать о помощи каким-либо другим государствам.

Вам может понравиться
Певица МакSим после решения проблем с алкоголизмом намерена вновь вернуться к творчеству. Она хочет начать со скромных мероприятий, чтобы адекватно оценить свои силы и возможности, пишет StarHit. Также исполнительница рассказала,

Алкогольная зависимость лишила певицу МакSим миллионов

Певица МакSим после решения проблем с алкоголизмом намерена вновь вернуться к творчеству. Она хочет начать со скромных мероприятий, чтобы адекватно оценить свои силы и возможности, пишет StarHit. Также исполнительница рассказала,
К автодилерам уже поступили первые автомобили Lada Granta Drive Active. Группа Avtograd News «ВКонтакте» опубликовала фотографии этих машин. У нескольких авто от Lada Sport уже появились владельцы. Эти машины оснащаются

Сотни автомобилей Lada Granta Drive Active уже поступают к дилерам

К автодилерам уже поступили первые автомобили Lada Granta Drive Active. Группа Avtograd News «ВКонтакте» опубликовала фотографии этих машин. У нескольких авто от Lada Sport уже появились владельцы. Эти машины оснащаются
Регулярная ходьба избавляет человека от болезней, омолаживает организм и снижает риск преждевременной смерти. Такой вывод сделали польские ученые, которые также подсчитали, что для достижения эффекта ежедневно нужно проходить гораздо меньше

4000 шагов ежедневно снижают риск смерти, избавляют от болезней и замедляют старение

Регулярная ходьба избавляет человека от болезней, омолаживает организм и снижает риск преждевременной смерти. Такой вывод сделали польские ученые, которые также подсчитали, что для достижения эффекта ежедневно нужно проходить гораздо меньше