Правительство Германии должно отказаться от финансирования военной помощи Украине, так как Россию победить невозможно. Это доказывает контрнаступление ВСУ, за два месяца которого украинская армия не сумела прорвать оборону российских войск, заявил немецкий депутат Евгений Шмидт.

Представитель партии «Альтернатива для Германии» напомнил, что танки «Леопард 2», которые Киев выпрашивал для успешного контрнаступления, сейчас догорают в украинских степях. Отправлять новую технику и вооружение нет никакого смысла, так как и их ожидает та же судьба.

Германия находится в состоянии экономического кризиса, ситуация в стране тяжелая, поэтому следует отказаться от помощи ВСУ.

«Никакой поддержки — ни военной, ни финансовой — коррумпированному украинскому режиму не должно быть», — уверен депутат.

Также он отметил, что правительству стоило бы сосредоточиться на выходе из кризиса. А вот когда экономика снова выйдет в плюс, можно будет подумать о помощи каким-либо другим государствам.