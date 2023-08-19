Прокуратура Кельна решила не отменять свое постановление о смерти известного немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба, который пропал в Альпах в 2018 году, на основании фотографии, полученной из Москвы в 2021 году.
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Прокуратура Кельна решила не отменять свое постановление о смерти известного немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба, который пропал в Альпах в 2018 году, на основании фотографии, полученной из Москвы в 2021 году. Об этом в своем материале сообщает журнал Stern.

Как следует из заявления прокуратуры, на сегодняшний день правоохранительные органы не располагают объективными данными, которые можно проверить, о том, что пропавший немецкий бизнесмен выжил. Поэтому для отмены постановления о смерти Хауба нет оснований, резюмировали немецкие прокуроры.

Напомним, что Карл-Эрвин Хауб совместно со своим младшим братом занимался управлением компанией Tengelmann Group, в состав которой входят OBI, Kaiser’s и другие бренды). По данным издания Forbes, по состоянию на 2018 год общее состояние семьи Хаубов оценивалось примерно в 6 миллиардов долларов.

В возрасте 58 лет миллиардер пропал без вести на горе Маттерхорн, расположенной в Альпах. Последний раз немецкого предпринимателя видели живым 7 апреля 2018 года, когда он поднимался на подъемнике с лыжами и рюкзаком.

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