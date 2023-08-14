Правительство Германии должно в ближайшее время обнародовать своё решение по поводу поставок Украине крылатых ракет Taurus. Между тем члены немецкого правительства делают заявления, которые могут свидетельствовать об уже принятом решении. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild рассказал, что такие поставки возможны уже в скором времени – передаёт РИА “Новости”.

Линднер отметил, что лично он с пониманием относится к просьбам Киева о дополнительных поставках вооружения. При этом, со слов главы немецкого Минфина, Германия должна исходить из того, чтобы самой не стать участницей военного конфликта, и при этом новыми поставками не снизить обороноспособность страны.

Также министр финансов Германии добавил, что, возможно, поставки “таурусов” могут произойти ещё во время контрнаступления украинских сил, в ходе которого они не добились каких-либо значимых успехов.