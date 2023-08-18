Один из энергоблоков на финской атомной электростанции «Олкилуото-2», расположенной на одноименном острове в Ботническом заливе Балтийского моря, был в экстренном порядке отключен. Причиной экстренной остановки одного из энергоблоков стало увеличение уровня влажности в генераторе. Об этом сообщает оператор станции Teollisuuden Voima.

В официальном заявлении оператора указано: «Производство электроэнергии на энергоблоке “Олкилуото-2” было остановлено в пятницу, 18 августа, из-за повышения влажности, наблюдаемого в генераторе турбоустановки».

Напомним, что строительство первого энергоблока станции «Олкилуото-2» началось еще в 1974 году. Второй энергоблок начали строит через год – в 1975. При этом к национальной энергосистеме Финляндии первый энергоблок был подключен в 1978 году, а второй – в 1980 году. Впоследствии станция неоднократно проходила модернизации для увеличения мощности, а в 2021 году состоялся торжественный пуск третьего энергоблока.