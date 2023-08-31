Житель Екатеринбурга обратился в полицию по поводу утери банковской карты. Через некоторое время с нее было списано около 15 тысяч рублей в одном из магазинов города.

Пресс-служба управления МВД РФ по региону сообщила, что мужчина, подобравший чужую карту на улицу, готовился к свиданию за чужой счет.

Он приобрел водку и пиво, фасоль и креветки, сигареты и презервативы. В полиции иронично заметили, что на цветы денег могло и не остаться.

Пресс-служба опубликовала в Сети видеозапись с покупателем, призвав его добровольно явиться в полицию. Не исключено, что после пояснений и возмещения ущерба он сможет спокойно вернуться домой, обойдясь без проблем с законом.

Также в полиции просят связаться с дежурным всех тех, кто узнал покупателя на фото.