В Египте на протяжении нескольких дней подряд не прекращаются поиски россиянки Кристины Осиповой. На месте работают три дайвера, которые постоянно погружаются на максимальную глубину и прочесывают местность.

Дайверша Кристина Осипова, имеющая большой опыт погружений под воду, опускалась на глубину вместе с супругом. Он рассказал, что жена решила погрузиться глубже 100 метров, которые они запланировали заранее, и сразу же исчезла в неизвестном направлении.

По словам дайверов, которые занимаются поисками, они погружаются на глубину более 125 метров. Но пока найти Кристину не удается.

«Местность открытая, и здесь сильное течение», – рассказал капитан судна, принимающего непосредственное участие в поисках.

Также он отметил, что дайверы пытаются охватить как можно большее пространство, надеясь, что поиск завершится успешно.