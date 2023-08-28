В Египте на протяжении нескольких дней подряд не прекращаются поиски россиянки Кристины Осиповой. На месте работают три дайвера, которые постоянно погружаются на максимальную глубину и прочесывают местность. Дайверша Кристина Осипова,
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Египте на протяжении нескольких дней подряд не прекращаются поиски россиянки Кристины Осиповой. На месте работают три дайвера, которые постоянно погружаются на максимальную глубину и прочесывают местность.

Дайверша Кристина Осипова, имеющая большой опыт погружений под воду, опускалась на глубину вместе с супругом. Он рассказал, что жена решила погрузиться глубже 100 метров, которые они запланировали заранее, и сразу же исчезла в неизвестном направлении.

По словам дайверов, которые занимаются поисками, они погружаются на глубину более 125 метров. Но пока найти Кристину не удается.

«Местность открытая, и здесь сильное течение», – рассказал капитан судна, принимающего непосредственное участие в поисках.

Также он отметил, что дайверы пытаются охватить как можно большее пространство, надеясь, что поиск завершится успешно.

Вам может понравиться
Одесса, которую заслуженно называют самым поющим городом Украины, снова очутилась в эпицентре музыкального скандала. Также его участником стал 17-летний Александр, который ранее схлестнулся с депутатом Верховной рады Натальей Пипой из-за

Рок-музыканты в Одессе победили националистов

Одесса, которую заслуженно называют самым поющим городом Украины, снова очутилась в эпицентре музыкального скандала. Также его участником стал 17-летний Александр, который ранее схлестнулся с депутатом Верховной рады Натальей Пипой из-за
33-летняя «акушерка из Честера» приговорена к 13 пожизненным срокам за покушение на шестерых и убийство семерых новорожденных. Эта история началась в 2015 году, когда в клинике Честера почти одномоментно умерло

«Жертв может быть больше». Акушерка из Честера убивала детей ради внимания возлюбленного

33-летняя «акушерка из Честера» приговорена к 13 пожизненным срокам за покушение на шестерых и убийство семерых новорожденных. Эта история началась в 2015 году, когда в клинике Честера почти одномоментно умерло
Запад очень медленно поставляет на Украину боеприпасы к системам ПВО, а советские зенитные ракеты вот-вот закончатся. Как только это произойдет, характер конфликта резко изменится не в сторону ВСУ, пишет украинское

Kyiv Post: ситуация в зоне спецоперации обострится, когда у Киева закончится ПВО

Запад очень медленно поставляет на Украину боеприпасы к системам ПВО, а советские зенитные ракеты вот-вот закончатся. Как только это произойдет, характер конфликта резко изменится не в сторону ВСУ, пишет украинское