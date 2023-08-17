Во время свадебных гуляний двое мужчин повздорили, поскольку одному из них показалось, что его односельчанин недостаточно радовался за молодоженов. В итоге 26-летний житель Ставропольского края в ночь после свадьбы бросил в дом своего знакомого боевую гранату. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала SHOT.

Сообщается, что после торжества парень отправился к себе домой, однако не смог уснуть из-за сильного чувства обиды после ссоры на свадьбе. Поэтому он решил отправится к своем 45-летнему оппоненту в свадебной ссоре с боевой гранатой в два часа ночи.

Оказавшись около дома своего односельчанина, 26-летний парень метнул боевую гранату в его дом. Она сдетонировала, в результате чего в доме выбило окна, а также был поврежден забор и кирпичная кладка дома. При этом 45-летний хозяин, спавший в момент взрыва в одной из комнат, не получил ни царапинки.

После инцидента парнем, который метнул боевую гранату, заинтересовались представители правоохранительных органов.