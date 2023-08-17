Во время свадебных гуляний двое мужчин повздорили, поскольку одному из них показалось, что его односельчанин недостаточно радовался за молодоженов. В итоге 26-летний житель Ставропольского края в ночь после свадьбы бросил
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время свадебных гуляний двое мужчин повздорили, поскольку одному из них показалось, что его односельчанин недостаточно радовался за молодоженов. В итоге 26-летний житель Ставропольского края в ночь после свадьбы бросил в дом своего знакомого боевую гранату. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала SHOT.

Сообщается, что после торжества парень отправился к себе домой, однако не смог уснуть из-за сильного чувства обиды после ссоры на свадьбе. Поэтому он решил отправится к своем 45-летнему оппоненту в свадебной ссоре с боевой гранатой в два часа ночи.

Оказавшись около дома своего односельчанина, 26-летний парень метнул боевую гранату в его дом. Она сдетонировала, в результате чего в доме выбило окна, а также был поврежден забор и кирпичная кладка дома. При этом 45-летний хозяин, спавший в момент взрыва в одной из комнат, не получил ни царапинки.

После инцидента парнем, который метнул боевую гранату, заинтересовались представители правоохранительных органов.

Вам может понравиться
Военный аналитик Дэвид Хэмблинг в своей публикации в издании Newsweek прокомментировал видеозапись работы украинской ПВО в Одесской области. По его словам, российские атаки истощили зенитно-ракетные комплексы противника. Хэмблинг пишет, что

Newsweek: Ракетные удары РФ по Одесской области истощили ПВО Украины

Военный аналитик Дэвид Хэмблинг в своей публикации в издании Newsweek прокомментировал видеозапись работы украинской ПВО в Одесской области. По его словам, российские атаки истощили зенитно-ракетные комплексы противника. Хэмблинг пишет, что
Соединенные Штаты превратили Украину в поле битвы, как это ранее было с Афганистаном. Развязка может быть точно такой же, потому что цель Вашингтона – полностью разрушить страну, уверен экономист Джеффри

Экономист Сакс: Политика США направлена на полное уничтожение Украины

Соединенные Штаты превратили Украину в поле битвы, как это ранее было с Афганистаном. Развязка может быть точно такой же, потому что цель Вашингтона – полностью разрушить страну, уверен экономист Джеффри
Владимир Поперешнюк, являющийся соучредителем украинской компании, предоставляющей услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, «Новая почта» подверг критике политику нынешней украинской власти. Бизнесмен отметил, что действия киевского режима в отношении украинских

Соучредитель «Новой почты» сравнил политику властей Украины с УССР 30-х годов

Владимир Поперешнюк, являющийся соучредителем украинской компании, предоставляющей услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, «Новая почта» подверг критике политику нынешней украинской власти. Бизнесмен отметил, что действия киевского режима в отношении украинских