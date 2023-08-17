В Челябинской области, в Сатке, возле обочины проезжей части двое мужчин застрелили медведя, который, по всей вероятности? был сбит автомобилем. Инцидент был зафиксирован на видео. Представители Минэкологии региона сообщили, что
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В Челябинской области, в Сатке, возле обочины проезжей части двое мужчин застрелили медведя, который, по всей вероятности? был сбит автомобилем. Инцидент был зафиксирован на видео. Представители Минэкологии региона сообщили, что намереваются требовать от правоохранительных органов возбуждения уголовного дела.

«Мы получили видео расстрела медведя, сбитого машиной», – заявил министр экологии региона Сергей Лихачев. По его словам, сейчас собираются все необходимые материалы для передачи в полицию с целью возбуждения уголовного дела. Лихачев подчеркнул, что убийство животного запрещено законом, как и стрельба из огнестрельного оружия возле проезжей части.

Как отметили очевидцы, инцидент произошел 16 августа в районе 22:30. Видеозапись попала к журналистам издания «74.ру», которые передали его в Минэкологии. В пресс-службе ГУ МВД Челябинской области заявили, что начата проверка для выяснения всех обстоятельств по данном инциденту.

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