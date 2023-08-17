12 августа военнослужащие 185-го гвардейского зенитно-ракетного полка установили в парке Победы в Березовском ЗРК С-300. Однако уже через пять дней они сильно пожалели об этом и приняли решение вернуть музейный
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12 августа военнослужащие 185-го гвардейского зенитно-ракетного полка установили в парке Победы в Березовском ЗРК С-300. Однако уже через пять дней они сильно пожалели об этом и приняли решение вернуть музейный экспонат на свое место.

Мэр города Евгений Песцов объяснил, что зенитно-ракетный комплекс быстро стал излюбленным местом для детей, которые чуть не разобрали его до последнего винтика.

«Скручивают всё, что скручивается. Двери в кабину срочно пришлось заваривать уже на месте», – пояснил глава администрации.

Также он отметил, что ЗРК стал опасным объектом. Дети забираются на крышу его кабины, а также на контейнеры с ракетами, рискуя упасть и получить серьезные травмы. Чтобы этого не происходило, в парке пришлось бы ставить круглосуточную охрану, но такой возможности нет. Поэтому было принято решение убрать зенитно-ракетный комплекс.

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