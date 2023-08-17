Немецкое издание Bild рассказало о курьезной попытке ограбления, произошедшей в австрийском городе Грац. Также есть видео этого эпизода, сделанное камерой видеонаблюдения в магазине. В небольшую торговую точку вошел человек в
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Немецкое издание Bild рассказало о курьезной попытке ограбления, произошедшей в австрийском городе Грац. Также есть видео этого эпизода, сделанное камерой видеонаблюдения в магазине.

В небольшую торговую точку вошел человек в солнцезащитных темных очках и капюшоне. Он сразу же достал пистолет и потребовал немедленно отдать все деньги из кассы. Продавец безо всякой паники позвала управляющего со словами: «Босс, нас тут хотят ограбить».

41-летний Марк Коллер, несколько дней назад получивший пост управляющего, вышел из подсобки и твердо сказал грабителю, что касса в 18:00 закончила работу. Поэтому злоумышленник опоздал, ему надо было прийти хотя бы на час раньше.

Грабитель, окончательно сбитый с толку таким поворотом событий и спокойным голосом управляющего, удивленно спросил, не шутит ли он. Затем он вышел из магазина, спрятав пистолет в карман.

В австрийской полиции считают, что в магазине побывал серийный грабитель. Всего за несколько последних дней он ограбил АЗС и украл там 500 евро.

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