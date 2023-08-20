Компания Earthcruiser Australia представила свою последнюю разработку под названием Extreme 330 6х6, построенный на базе внедорожника Toyota Land Cruiser с колесной формулой 6х6.

Автомобиль оснащен пневматической подвеской, которая помогает с комфортом для пассажиров преодолевать любые неровности и сложный рельеф местности. Внедорожные характеристики машины действительно впечатляют: три блокировки дифференциалов и средняя ось с возможностью подруливания. Автоматическая система подкачки колес следит за давлением в шинах, основываясь на показателях текущей скорости передвижения, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Стандартный объем бака был увеличен до впечатляющих показателей в 275 литров, что обеспечивает автомобилю впечатляющий запас хода, особенно на бездорожье, где отсутствуют автозаправочные станции. Жилой модуль оснащен электроприводом для поднятия крыши и может вместить трех взрослых человек. В задней части модуля размещена мини-кухня, кассетный туалет и душ.