Компания Earthcruiser Australia представила свою последнюю разработку под названием Extreme 330 6х6, построенный на базе внедорожника Toyota Land Cruiser с колесной формулой 6х6. Автомобиль оснащен пневматической подвеской, которая помогает с
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Компания Earthcruiser Australia представила свою последнюю разработку под названием Extreme 330 6х6, построенный на базе внедорожника Toyota Land Cruiser с колесной формулой 6х6.

Автомобиль оснащен пневматической подвеской, которая помогает с комфортом для пассажиров преодолевать любые неровности и сложный рельеф местности. Внедорожные характеристики машины действительно впечатляют: три блокировки дифференциалов и средняя ось с возможностью подруливания. Автоматическая система подкачки колес следит за давлением в шинах, основываясь на показателях текущей скорости передвижения, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Стандартный объем бака был увеличен до впечатляющих показателей в 275 литров, что обеспечивает автомобилю впечатляющий запас хода, особенно на бездорожье, где отсутствуют автозаправочные станции. Жилой модуль оснащен электроприводом для поднятия крыши и может вместить трех взрослых человек. В задней части модуля размещена мини-кухня, кассетный туалет и душ.

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