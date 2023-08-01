В деревне Чухчерема Холмогорского района в Архангельской области вечером 31 июля произошло обрушение деревянной церкви Василия Блаженного. Данное сообщение с соответствующими фотографиями было опубликовано в паблике «Жесть Поморья: Архангельск Северодвинск регион» в социальной сети ВКонтакте.

Обрушившаяся деревянная церковь Василия Блаженного была взята под охрану еще в 1960 год и являлась объектом культурного наследия федерального значения. На опубликованном снимке можно увидеть, что часть церкви с куполом рухнула на основное строение.

Напомним, что Чухчерема является духовной столицей края, поскольку еще в XIV-XV веках на высоком берегу Северной Двины основали Николо-Чухченемский монастырь. Впоследствии монастырь был присоединен и включен в состав Троице-Сергиевской лавры в XVII веке. К сожалению до наших дней от Никольского собора остался только покрытый дерном фундамент.