В этом году отдыхающие на курортах Краснодарского края публикуют большое количество роликов, когда дельфины появляются в зоне купания, совершенно не испытывая страха перед отдыхающими. Однако в мэрии Анапы призвали туристов не терять бдительность при появлении дельфинов. Несмотря на дружелюбность животных, приближаться к ним в воде небезопасно.

По словам представителя пресс-службы мэрии Анапы, дельфины заплывают на мелководье, где находится городской пляж, во время охоты на мелкую рыбу. По всей видимости морские животные поняли, что отдыхающие не представляют для них никакой опасности, поэтому не бояться подплывать вплотную к туристам.

Однако стоит быть очень осторожными, напоминают в мэрии города, поскольку дельфин является крупногабаритным животным и в момент игры или охоты на мелкую рыбу случайно может задеть человека. При этом, обладая внушительной массой и размерами, дельфины могут нанести неумышленную травму человеку.