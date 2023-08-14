Еще один воздушный борт с российскими туристами, который выполняет рейс Анталия-Москва, не может вылететь якобы из-за технических проблем с самолетом. Об этом сообщают пассажиры авиарейса, которые застряли в турецком аэропорту.

По словам одной из россиянок, которая должна была вылететь в Москву данным рейсом, пассажирам объявили о выявлении технической неполадки – поломке устройства, обеспечивающего пуск двигателей. После этого у большей части пассажиров началась паника и они отказались лететь данным рейсом.

Поскольку людей, которые не захотели лететь данным рейсом, оказалось довольно много. Всем пассажирам пришлось покинуть борт, чтобы сотрудники аэропорта смогли достать весь багаж. После того, как люди получат багаж, те кто согласен лететь данным самолетом после устранения неполадки снова сядут на борт, а другая часть людей будет ждать новый рейс.

Самолет, следующий рейсом Анталия-Москва, должен был вылететь из Турции в 11:35 еще 13 августа, однако вылет постоянно переносили. В итоге борт принял пассажиров только в 20:30, но вылететь так и не смог по причине поломки.

Напомним, в тот же день из Анталии не смог вылететь еще один самолет с российскими туристами, который должен был следовать в Екатеринбург.