В ходе международного военно-технического форума «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа на выставочной площадке «ПАТРИОТ ЭКСПО», отечественный производитель грузовиков «Урал» представит беспилотную грузовую платформу, арктический автобус, а также
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В ходе международного военно-технического форума «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа на выставочной площадке «ПАТРИОТ ЭКСПО», отечественный производитель грузовиков «Урал» представит беспилотную грузовую платформу, арктический автобус, а также различные импортозамещающие комплектующие для грузовых автомобилей.

Как следует из заявления пресс-службы автозавода «Урал», на выставке будут представлены импортозамещающие агрегаты для строительной техники и тяжелых полноприводных грузовиков. В серию данные агрегаты должны пойти уже в 2024 году. Также посетители выставки смогут увидеть не имеющее аналогов в России роботизированное транспортное средство – грузовой беспилотник на базе грузовика «Урал» и автобус для Арктики.

Беспилотник от автомобильного завода «Урал» представляет собой роботизированное транспортное средство без кабины, для управления которой не требуется присутствие оператора-водителя. Беспилотник, способный в автономном режиме подъезжать к погрузочно-разгрузочным терминалам, успешно прошел испытания и в скором времени пойдет в серийное производство.

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